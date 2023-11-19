Водитель отказался остановиться близко к остановке и использовать пандус для посадки человека, пользующегося креслом на колесах.

В Кривом Роге Днепропетровской области водитель троллейбуса не опустил пандус для человека в инвалидной коляске и поплатился. Стало известно, как его наказали. Подробности этого циничного и бесчеловечного случая сообщили в Facebook ОО "Движение без границ".

Отмечается, что водитель отказался остановиться близко к остановке и использовать пандус для посадки человека, пользующегося креслом на колесах.

В руководстве Коммунального предприятия "Городской троллейбус" принесли извинения и объяснили инцидент неисправностью кнопки для опускания кузова. Активисты отметили, что аналогичные случаи уже придавались вниманию общественности по транспорту в Кривом Роге, однако никаких изменений пока не произошло.

Водитель троллейбуса был наказан за отказ оказать помощь пассажиру с инвалидностью. В частности, водитель был выдвинут выговор, и ему отказано в премии в размере 2800 гривен.

Стоит напомнить о похожем случае во Львове. Так, во Львове водитель автобуса захлопнул дверь перед военным без ноги. По словам очевидцев, водитель ответил, что у него остановка три минуты, поэтому задерживаться он не собирается.

В городском управлении транспорта уверяют, что водитель просто не видел военного на остановке – поэтому его не стали увольнять.

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