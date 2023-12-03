При руководстве прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры жительнице города Павлограда было предъявлено подозрение.

В Днепропетровской области разоблачена работница стратегического предприятия, которая передавала данные о расположении украинских военных. Подробности сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

При руководстве прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры жительнице города Павлограда было предъявлено подозрение в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, работница одного из предприятий стратегического значения собирала информацию о расположении, перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

Она тайно фотографировала на телефоне информацию об ВСУ и отправляла эти данные представителю российской федерации через мессенджер "Telegram".

Переданные женщиной данные не были доступны для всеобщего пересмотра в Силам безопасности и обороны Украины, а их возможное разглашение российской федерации может нанести вред обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Во время обыска в ее месте жительства был изъят мобильный телефон с поличным. На данный момент по ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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