Досудебное расследование проводили следователи Национальной полиции в Запорожской области в сотрудничестве с сотрудниками Управления стратегических расследований в Днепропетровская область.

На Днепропетровщине будут судить сотрудника военкомата Никопольского Регионального Территориального Центра Комплектования и Спецназначения. Об этом уведомилив Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Никопольского Регионального Территориального Центра Комплектования и Спецназначения.

По данным следствия, инструктор отделения рекрутинга и комплектования потребовал взятку в размере 50 000 гривен от представителя одного из местных предприятий за обеспечение непризыва сотрудников компании. В рамках контролируемого получения неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США и 12 000 гривен, правоохранители задержали военнослужащего согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводили следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Запорожской области в сотрудничестве с сотрудниками Управления стратегических расследований в Днепропетровская область.

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