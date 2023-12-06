По данным следствия, бывший глава Новомосковской районной государственной администрации и двое "уголовных авторитетов" привлекли предпринимателей к созданию преступной организации.

Шесть человек, незаконно пытавшихся захватить земельные участки водного фонда стоимостью более 1 млрд грн для строительства элитного городка, были задержаны на Днепропетровщине. Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили о подозрении участникам преступной организации.

Шесть человек обвиняются в завладении чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением, легализации имущества и участия в преступной организации.

По данным следствия, бывший глава Новомосковской районной государственной администрации и двое "уголовных авторитетов" привлекли предпринимателей к созданию организации, разработавшей схему незаконного завладения 35 земельными участками водного фонда в Самарском заливе.

Получив незаконные распоряжения, бывший чиновник обеспечил выделение этих земель в частную собственность. Остальные участники организации оформили имущественные земельные права на членов своих семей и контролируемых лиц. Подозреваемые намерены изменить целевое назначение земель и строительство элитного коттеджного городка.

По официальной информации Фонда госимущества стоимость захваченных 70 га земель составляет более 1 млрд грн. Преступную организацию задержали во время проведения 30 обысков по местам жительства подозреваемых.

В ходе операции изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, денежные средства на сумму более 200 тыс. долларов США, 80 тыс. евро, оружие, мобильные телефоны, элитные автомобили и другие ценности.

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