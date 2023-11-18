Информация по приметам Кристины Бардиной размещена на остановках общественного транспорта, в магазинах, парках и других публичных местах.

Криворожским полицейским на Днепропетровщине пока не удается разыскать 17-летнюю Кристину Бардину, которая исчезла 19 дней назад. Как сообщили правоохранители, последний раз девушку видели 30 октября. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Известно, что 30 октября несовершеннолетняя Кристина Бардина покинула свое место жительства и до сих пор не вернулась.

Информация по приметам Кристины Бардиной размещена на остановках общественного транспорта, в магазинах, парках и других публичных местах. Правоохранители также продолжают активно обращаться к гражданам и показывать фотографии девушки.

Приметы: возраст примерно 16-17 лет, рост 169 см, среднего телосложения, бордовые волосы, прическа каре, карие глаза. Была одета в черные джинсы, черную кофту с капюшоном, белые кроссовки. У девушки есть особые приметы: татуировка в виде солнца и луны на левом плече.

К сожалению, пока у полиции нет никакой информации о ее местонахождении. в Полиции обратились к гражданам Кривого Рога с просьбой сообщить любую доступную информацию о местонахождении Кристины. Если у вас есть какие-либо данные о ее местонахождении, просьба сообщить в отделение полиции №3 Криворожского РУП или по телефонам: 099 618 08 48 или 102.

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