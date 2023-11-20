В легковом автомобиле находились супруги. За их жизни боролись медики, но спасти их не удалось.

19 ноября на трассе Днепр-Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла журналистка из Николаева Елена Левицкая и ее муж Сергей. Об этом сообщил Институт массовой информации на своей странице в Facebook.

Они попали в аварию под Днепром, когда их машину занесло на снегу, и они столкнулись с двигавшимся навстречу микроавтобусом. В легковом автомобиле ехали николаевская журналистка Елена Левицкая и ее муж Сергей. Оба они скончались в медицинском учреждении.

29-летняя журналистка в течение пяти лет работала в николаевском издании "Новости-N".

Коллектив издания выразил глубокие соболезнования семье и близким погибших. Елену Левицкую будут помнить как профессионала с веселым характером и доброй душой.

"Именно у нас прошло ее становление как журналиста. Елену любили и ценили в коллективе за характер, веселый нрав и доброту, глубокий профессионализм и порядочность. Все искренне радовались, когда она сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал боевой офицер, с первых дней войны защищавший нашу страну от российской агрессии. К сожалению, судьба оказалась слишком жестокой к влюбленным, отпустив им чуть больше пяти месяцев супружеской жизни", – сообщили коллеги погибшей журналистки.

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