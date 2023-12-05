В СБУ сообщили, что забрали все оружие, которое злоумышленники держали в качестве трофея, на территории частного дома.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание двух военнослужащих в Донецкой области, которые пытались продать трофейное оружие, захваченное в боях под Бахмутом, представителям преступного мира с Днепропетровской области.

По данным прессслужбе СБУ, оказалось, что злоумышленниками являются двое контрактников из одной из воинских частей, которые находились в командировке в Донецкой области.

При задержании их застали при попытке реализации семи автоматов Калашникова, включая и новые модели АК-12.

У злоумышленников изъято более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы производства россии. Они пытались продать этот арсенал представителям криминального мира из Днепропетровской области.

Кроме того, в СБУ сообщили, что забрали все оружие, которое злоумышленники держали в качестве трофея, на территории частного дома. В изъятом арсенале находились более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

Они пытались реализовать эту партию боевых средств поражения представителям криминального мира из Днепропетровской области. Обеим военнослужащим объявлено подозрение по части 1 статьи 28 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), и решается вопрос о применении меры пресечения.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.