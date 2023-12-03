Сотрудница овощной базы обратилась в полицию с уведомлением о краже 350 килограммов продуктов.

На Днепропетровщине полицейский офицер общины раскрыл кражу из овощной базы. В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 27-летний мужчина, ранее работавший на предприятии, поэтому хорошо знал расположение складских помещений, где хранились овощи. Подробности уведомилив пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Сотрудница овощной базы обратилась в полицию с уведомлением о краже. В частности она сообщила об исчезновении значительной партии расфасованных продуктов из овощного состава.

Полицейский офицер Верхнеднепровской территориальной общины установил, что неизвестный злоумышленник ночью проник на территорию базы и похитил около 350 килограммов овощей, которые перенес в заранее обустроенный тайник. Он действовал в полночь и выложил украденное в сетку. После этого мужчина несколько раз перенес похищенное домой, где его перепродавал. Злоумышленник был идентифицирован как 27-летний житель Каменского района.

21 ноября, по согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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