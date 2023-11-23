Жители Днепра на сегодняшний день задолжали более 1,17 миллиарда гривен за отопление, что составляет невероятный показатель роста. В частности, на 170 миллионов гривен по сравнению с предыдущим годом. В пресрелизе Днепровского городского совета предупредили что угрожает должникам.

Если платежи за тепло не будут осуществляться в течение трех месяцев, компании могут судиться и требовать принудительного взятия на долг.

Кроме того, может быть применена блокировка банковских карт и ограничение расходных операций. Полный доступ к деньгам на счете станет возможным только после полной расчетной задолженности. Важно учесть, что разблокировка счета занимает определенное время, даже после погашения долга.

Для облегчения уплаты задолженности в городе действует программа реструктуризации долга. Эта программа фактически включает изменение условий договора на более лояльные, такие как отсрочка или уменьшение ежемесячных выплат с продлением срока погашения всей задолженности.

Также Днепряне задолжали КП "Днепропроводоканал" более 750 миллионов гривен. Из общего долга 10 миллионов должны ОСМД/ЖСК, 650 миллионов – жильцы домов коммунальной собственности, юридические лица имеют 92 миллиона долга. В КП "Днепропроводоканал" предупреждают, что тех должников, которые не платят годами, ждет иск в суд.

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