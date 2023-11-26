В Украине, в частности в Днепре, стартовала программа, оказывающая денежную помощь, стало известно, кто может на нее рассчитывать.

В Днепре получить денежную помощь могут все желающие, которые собираются открыть свой бизнес.

Успеть подать заявку нужно до 30 ноября. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что программа "Начало" направлена ​​на помощь женщинам, которые планируют заниматься бизнесом.

Однако участие могут принять те, кто имеет собственное дело и те, кто собирается начать свой бизнес.

Участницы программы могут пройти курс из четырех модулей, где будет изучаться финансовое планирование, управление, маркетинг и т.д.

Программа будет проходить онлайн и офлайн, чтобы принять участие, нужно подать свою идею бизнес-проекту жюри.

Преимущество для предоставления денежной помощи будет у кандидаток, у которых проекты будут положительно влиять на украинцев или развитие региона.

После обучения 200 украинок смогут получить по 3 тысячи долларов на собственный бизнес.

Владельцы проектов, которые наберут самое большое количество баллов жюри, получат еще 5 тысяч долларов денежной помощи.

Подать заявку на получение выплат можно здесь.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Украине произошло повышение размера денежной помощи ООН. Да, украинцам увеличили сумму денежной помощи от ООН почти на 4 тысячи гривен.

Семь зарегистрировавшихся с 1 октября до конца 2023 года получат денежную помощь в размере 3,6 тысяч гривен на каждого человека в течение 3 месяцев, что составляет в общей сложности 10,8 тысячи гривен.

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Напомним, что появилась новая денежная помощь для украинцев.

Как писала Politeka, устранцам выплатят денежную помощь от ООН.

Также Politeka сообщала, денежная помощь будет выплачена жителям четырех украинских городов.