Если вам известна любая информация о местонахождении несовершеннолетнего Дениса Голуба, в полиции просят сообщить им.

В Марганце Никопольского района Днепропетровщины правоохранители разыскивают 17-летнего Голуба Дениса. Подробности о пропавшем мальчике сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

23 ноября в отделение полиции №1 Никопольского РУП обратилась мать несовершеннолетнего, сообщив, что ее 17-летний сын ушел из дома 14 ноября и до настоящего времени не вернулся.

Признаки: смотрится на 17-18 лет, рост 177 см, размер ноги 46 см, худощавый, короткие светлые волосы, голубые глаза. Был одет в черный зимний пуховик, черные спортивные брюки с полоской, черные кроссовки.

Особые приметы: родинка на шее, татуировка на руке и ноге. При себе имел мобильный телефон.

Если вам известна любая информация о местонахождении несовершеннолетнего Дениса Голуба, в полиции просят сообщить Никопольскому РУП или по телефонам (095) 938 27 56, (099) 056 0877 или 102.

Важно отметить, что в Украине ежегодно исчезают около 14 тысяч детей. Однако по официальной статистике удается найти 97% случаев в течение первых 24 часов.

В случае исчезновения ребенка критически важно немедленно обращаться за помощью в полицию. Не следует откладывать это, экономить время или пытаться разрешить ситуацию самостоятельно. Также не следует ожидать, что ребенок вернется сам. Немедленно следует позвонить по телефону "102" и обратиться за необходимой помощью.

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