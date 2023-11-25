В Днепре возле рынка “Озерка” внезапно оборвалась жизнь мужчины, появились первые детали трагедии.

Так, в Днепре возле центрального рынка "Озерка" внезапно умер мужчина.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел недалеко от центрального рынка Озерка, что на улице Степана Бандеры.

По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал посреди улицы.

Очевидцы оперативно вызвали на место скорую помощь.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

Выясняются все детали инцидента.

Источник: "Відкритий".

Недавно сообщалось, что на Днепропетровщине 13-летняя девочка решилась на отчаянный шаг из-за плохих оценок в школе.

В городе Желтые Воды чуть не случилась трагедия.

Как информируют местные СМИ, ученица 7-го класса выпрыгнула с балкона квартиры, где проживает. Квартира школьницы расположена на пятом этаже многоэтажки.

К счастью, трагедии удалось избежать благодаря веткам деревьев. Школьница выжила, однако с травмами была госпитализирована в больницу.

В комнате у школьницы полицейские обнаружили блокнот с запиской, о том, что она решилась покончить с собой в связи с низкими оценками в школе.

Девочка решилась на такой шаг, потому что не хотела огорчать родителей.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали России важные системы для военных баз.