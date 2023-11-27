К утру 178 населенных пунктов были полностью обесточены, а еще 92 - частично.

Из-за непогоды на Днепропетровщине 44 тысячи домов остались без электроснабжения. Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель областного совета, в своём канале.

Больше всего пострадали общины Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Каменского районов из-за шквального ветра, повлекшего массовое падение деревьев и разрывы электролиний.

Сергей Лысак, начальник областной военной администрации, дальнейшие данные уточнил, утверждая, что к утру 178 населенных пунктов были полностью обесточены, а еще 92 - частично.

Компания "ДТЭК Днепровские электросети" сообщила о восстановлении света для 29 тысяч домов в 113 населенных пунктах региона.

Тем временем на трассе Киев-Одесса из-за сугробов застрял транспорт, спасателям удалось уволить более 500 авто. Жители Днепропетровщины также предупреждают об ухудшении погоды 27 ноября. Синоптики прогнозируют очень сильный ветер и метель. Уровень опасности II (оранжевый).

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области заявили, что на 8:30 утра 27 ноября спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из сугробов освобождены 519 автомобилей, из них 15 автобусов и 12 карет скорой помощи.

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