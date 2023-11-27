Так, стрельба с патрульными в Днепре получила продолжение.
Сообщается, что полицейскому изменили меру пресечения.
Напомним, 29 августа в Днепре полицейский застрелил мужчину, который вел себя агрессивно и бросался на правоохранителей.
На данный момент известно, что завершено расследование в отношении сотрудников полиции.
Установлено, что в действиях патрульных правонарушений обнаружено не было.
Таким образом, Анастасия Жила может продолжать свою работу, а патрульному Егору Звонкову изменили меру пресечения.
Сообщается, что суд удовлетворил апелляцию защиты патрульного и изменил ему меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест, а именно с 22:00 до 06:00.
"Егор Звонков может приступать к работе в Национальной полиции", - сообщил адвокат патрульного.
Источник: dneprnews.info.
К слову, ранее местные СМИ и телеграмм каналы публиковали видео с участием мужчины, в которого впоследствии выстрелил патрульный в Днепре.
Сообщается, что за несколько часов до конфликта с патрульными мужчина залетел на другом автомобиле на заправку под Днепром, задев колесом бордюр.
Инцидент на опубликованном видео произошел за пять часов до конфликта с патрульными.
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