В частном доме на территории Павлоградского района Днепропетровской области произошел взрыв буржуйки, используемой для отопления помещения.

Три пострадавших, среди которых одна женщина и два мужчины, получили разные степени ожогов и были диагностированы медиками. Врач Юрий Липа сообщил об этом в сети Facebook.

Нередко причиной таких несчастных случаев является нарушение правил противопожарной безопасности. Последним примером является произошедшее 22 ноября в одном из населенных пунктов Павлоградского района, где в результате взрыва буржуйки в частном доме вспыхнул пожар. Трое членов одной семьи получили травмы.

В больнице были обнаружены большие термические ожоги у мужчины 53 лет, а именно на лице, туловище и конечностях. Еще двое пострадавших получили меньшие термические ожоги разной степени.

Следует отметить, что такие события становятся причиной серьезных последствий, поэтому спасатели и медицинские работники призывают граждан соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в период отопления.

Врач Юрий Липа отметил, что с каждым зимним сезоном увеличивается количество случаев пожаров, связанных с попытками отопить жилье с помощью различных средств, таких как печи, котлы и буржуйки.

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