В Днепре водитель маршрутки категорически отказался везти защитника с инвалидностью и потребовал оплату за проезд.

Так, в Днепре водитель маршрутки не захотел бесплатно везти военного с инвалидностью, кроме того, он начал требовать оплату проезда.

Как сообщил в Фейсбук пользователь сети Валерий Касьяненко ссылаясь на рассказ пассажирки маршрутки - автобус был почти пустым.

Женщина сообщила, что в автобус на остановке зашел мужчина, который предоставил удостоверение участника боевых действий.

Водитель внезапно начал хамить мужчине и требовать деньги за проезд.

«За то, что я сражался и потерял ногу?» – спросил у водителя военный, но тот не обращал внимание и продолжал требовать оплатить проезд либо выйти из салона.

Затем военный предложил перечислить деньги водителю на карту, потому что у него не было при себе наличных.

Пассажиры автобуса были возмущены поведением водителя, а двое даже решили заплатить за проезд защитника, и водитель взял 30 гривен.

«Очень больно за парня, ушла со слезами на глазах. Как можно позволять таким извергам работать?» - возмутилась рассказчица.

Ранее сообщалось, что история со стрельбой с участием патрульных в Днепре получила продолжение.

Сообщается, что полицейскому изменили меру пресечения.

Напомним, 29 августа в Днепре полицейский застрелил мужчину, который вел себя агрессивно и бросался на правоохранителей.

На данный момент известно, что завершено расследование в отношении сотрудников полиции.

Установлено, что в действиях патрульных правонарушений обнаружено не было.

Таким образом, Анастасия Жила может продолжать свою работу, а патрульному Егору Звонкову изменили меру пресечения.

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