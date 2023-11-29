Так, в Днепре водитель маршрутки не захотел бесплатно везти военного с инвалидностью, кроме того, он начал требовать оплату проезда.
Как сообщил в Фейсбук пользователь сети Валерий Касьяненко ссылаясь на рассказ пассажирки маршрутки - автобус был почти пустым.
Женщина сообщила, что в автобус на остановке зашел мужчина, который предоставил удостоверение участника боевых действий.
Водитель внезапно начал хамить мужчине и требовать деньги за проезд.
«За то, что я сражался и потерял ногу?» – спросил у водителя военный, но тот не обращал внимание и продолжал требовать оплатить проезд либо выйти из салона.
Затем военный предложил перечислить деньги водителю на карту, потому что у него не было при себе наличных.
Пассажиры автобуса были возмущены поведением водителя, а двое даже решили заплатить за проезд защитника, и водитель взял 30 гривен.
«Очень больно за парня, ушла со слезами на глазах. Как можно позволять таким извергам работать?» - возмутилась рассказчица.
Ранее сообщалось, что история со стрельбой с участием патрульных в Днепре получила продолжение.
Сообщается, что полицейскому изменили меру пресечения.
Напомним, 29 августа в Днепре полицейский застрелил мужчину, который вел себя агрессивно и бросался на правоохранителей.
На данный момент известно, что завершено расследование в отношении сотрудников полиции.
Установлено, что в действиях патрульных правонарушений обнаружено не было.
Таким образом, Анастасия Жила может продолжать свою работу, а патрульному Егору Звонкову изменили меру пресечения.
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