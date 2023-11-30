Сотрудники провели обыски по местам жительства и работы фигурантов, а также на складах, где хранились генераторы.

Чиновникам Криворожского городского совета вручено сообщение о подозрении. Сотрудники исполкома совершили преступление, присвоив средства городского бюджета при закупке 50 бензиновых генераторов, предназначенных для обеспечения города резервным питанием во время отключения электроэнергии. Потратили почти 4,5 млн. гривен на закупках.

Подробности уведомили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровщины.

Правоохранители из Криворожского РУП задокументировали факт преступной деятельности двух лиц, совершивших закупку генераторов у предприятия ограниченной ответственностью по цене, вдвое превышающей их рыночную стоимость.

Сотрудники провели обыски по местам жительства и работы фигурантов, а также на складах, где хранились генераторы. В ходе следственных мероприятий изъята учетная документация, акты приема-передачи и другие вещественные доказательства.

Полученное подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Вопрос об избрании им меры пресечения находится на рассмотрении.

В проведении уголовного расследования участвует Криворожская центральная окружная прокуратура. Операционное сопровождение осуществляет Управление СБУ в области.

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