В Днепре утром 1 декабря внезапно загорелся трамвай – пожар произошел за 100 м до конечной остановки.

Так, в Днепре сгорел трамвай, ЧП произошло около 9 часов утра 1 декабря.

В Днепре загорелся трамвай, следовавший по одиннадцатому маршруту.

Кроме того, известно, что пожар произошел за 100 метров до конечной остановки на улице Строителей.

По словам заместителя директора по эксплуатации КП, в вагонах в момент пожара было по 5 пассажиров.

К счастью, водитель открыл дверь и пассажиры успели вышли.

Помощь медиков не понадобилась.

Однако известно, что первый вагон сгорел полностью.

Временно курсировал маршрут №11 до улицы Энергетической.

Источник: Информатор.

Напомним, что в Днепропетровской области растратили миллионы на закупках, цена генераторов вдвое превысила рыночную.

Сотрудники исполкома совершили преступление, присвоив средства городского бюджета при закупке 50 бензиновых генераторов, предназначенных для обеспечения города резервным питанием во время отключения электроэнергии. Потратили почти 4,5 млн. гривен на закупках.

Сотрудники провели обыски на местах проживания и работы фигурантов, а также на складах, где хранились генераторы.

В настоящее время объявлены подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191.

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