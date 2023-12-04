Сотрудники СБУ заблокировали продажу этого военного оборудования и сейчас расследуют факты преступной деятельности.

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила лиц из города Днепра, пытавшихся продать российским заказчикам запчасти к истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн гривен. Как сообщили в СБУ, обнаружены детали авиационного оборудования, украденного с одного из украинских предприятий, включают стартер-генераторы и авианасосы.

По предварительной информации следствия, имеющий отношение к краже является днепропетровским преступником, который в 2019 году похитил эти комплектующие из состава производителя. После этого он передал их предпринимателю для "хранения" и последующей реализации.

В результате обысков на станции техобслуживания предпринимателя-фигуранта было изъято 10 авианасосов, 2 стартера-генератора и 1 тысяча дополнительных комплектующих. СБУ отметила, что это оборудование было скрыто на территории станции в течение длительного времени.

По данным СБУ, реклама, размещенная преступниками на специализированном сайте, привлекла внимание представителей российского военно-промышленного комплекса, искавших соответствующие запчасти для российских истребителей.

Сотрудники СБУ заблокировали продажу этого военного оборудования и сейчас расследуют факты преступной деятельности. Ответственность преступников может быть наказана от 3 до 12 лет лишения свободы согласно Уголовному кодексу Украины.

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