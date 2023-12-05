В Днепропетровской области полиция разыскивает 15-летнюю девочку, стало известно, как она выглядит.

Так, полиция Каменского разыскивает 15-летнюю Олесю Литус.

Как сообщает полиция, 4 декабря девушка вышла из дома в городе Каменское и до сих пор не известно, где она находится.

Приметы исчезнувшей Олеси: рост 161 см, волосы короткие черные, глаза карие.

На правой руке у плеча есть след, как от пореза

В день исчезновения была одета в черную куртку, красную худые, черные ботинки похожие на берцы, черные брюки.

"Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Олеси Литус, 2008 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 586 94 41", - сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге мошенник украл миллионы, предназначенные для ВСУ: что ему угрожает.

36-летний житель Кривого Рога публиковал объявления на известных интернет-площадках, приглашая военных и волонтеров покупать автомобили и квадрокоптеры по указанной цене.

После получения предоплаты от потенциальных покупателей, включая военных и волонтеров, искавших технику для ВСУ, обвиняемый отказывался выполнять свои обязательства.

Обвиняемому инкриминируется совершение мошенничества со значительным ущербом.

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