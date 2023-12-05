Используя свое служебное положение и заранее зная, что поставщик не выполнит условия, директор учебного заведения заключил договор на закупку 152 тонн угля. Подробности этого дела сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители отделения полиции №4 Синельниковского районного управления полиции с участием прокурора Первомайской окружной прокуратуры задокументировали преступную деятельность директора.

В ходе расследования установлено, что в августе 2022 директор одного из учебных заведений Синельниковского района заключил договор с частной организацией на закупку 152 тонн угля для обогрева помещений.

Злоупотребляя служебным положением, фигурант подписал договор, и позже уголь, не соответствующий заявленным стандартам, был доставлен в заведение. Фигурант перечислил более 1,3 млн. гривен бюджетных средств на счет поставщика.

По факту растраты чужого имущества в условиях военного положения и злоупотребления служебным положением фигуранту предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а также за служебный подлог (внесение заведомо ложных сведений в официальные документы) - подозрение по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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