Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств и привлечению виновных к ответственности.

Служба безопасности Украины заблокировала еще три канала незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий, проведенных в разных регионах страны, были задержаны организаторы нелегальных трафиков, среди которых оказался глава одного из районных военкоматов. Об этом идет речь на сайте Службы безопасности Украины.

За полученные деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать в страны Евросоюза с помощью поддельных документов во избежание мобилизации. Стоимость этих "услуг" колебалась от 5 до 12 тысяч американских долларов в зависимости от региона, срочности бегства и финансовых возможностей клиента.

Так, в городе Днепр были раскрыты три участника преступной группы, которые, вероятно, торговали фальшивыми справками о непригодности к службе по состоянию здоровья. Отмечено, что для изготовления поддельных справок мужчины использовали свои связи в одном из военкоматов города. Стоимость "услуг" составляла не менее 5 тысяч долларов.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств и привлечению виновных к ответственности. Фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во Львовской области тем временем военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

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