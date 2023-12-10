В прошлом месяце одна из студенток медицинского университета Днепра заявила, что преподавательница заставила ее говорить по-русски и унизила за украинский язык. Однако педагогика от всех обвинений отрекается. Преподавательницу наказали, но в Сети возмущены.

Об этом сообщила народная депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

Так, в медицинском университете города Днепра зафиксирован выговор преподавательнице Людмиле Новожениной, обвиняемой студентами в том, что она заставляла их переходить на русский язык во время ее лекций. Людмила Новоженина получила первое предупреждение.

Университет определился, что будет усиливать контроль за языком в процессе образования. В своем объявлении она выразила мнение, что необходимо способствовать созданию единого украиноязычного пространства, избегать взаимных оскорблений и конфликтов.





Однако решение руководства университета вызвало негодование в Интернете. Многие украинцы считают, что в данном случае преподавательница должна была быть уволена. Кроме того, пользователи выражают недовольство тем, что администрация заведения выразила свою реакцию на действия Новожениной слишком поздно и слабо. Они подчеркивают необходимость своевременных и эффективных мер в подобных ситуациях.

"Как по мне, ей не место в университете", "Защищаешь украинский - прочь с работы. А русский - без оскорблений...", "Однако слабенько", "Несправедливо! Она же не просто вела пары по-русски, а запретила разговаривать на украинском в Украине", "Ей выговор как солов'ю. Где справедливость?", - пишут в Сети.

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