Любую информацию о местонахождении Александра Швеца, рожденного в 2009 году, просят в полиции сообщить на телефон "102".

Полицейские Кривого Рога разыскивают 14-летнего Александра Швеца. Утром 5 декабря юноша отправился из дома и до сих пор не вернулся. Об этом предупредили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Признаки пропавшего мальчика Александра Швеца: видно 14-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, короткие рыжие волосы, карие глаза, на лице веснушки.

Был одет: черные спортивные брюки, черные кроссовки с белыми полосами "adidas", трехцветная черно-зелено-белая куртка, синяя шапка, при себе имел небольшую сумку "adidas".

Любую информацию о местонахождении Александра Швеца, рожденного в 2009 году, просят в полиции сообщить в отделение полиции № 1 Криворожского РУП или по телефону: (096) 119-58-30 или спецлинию полицию 102.

Важно отметить, что в Украине ежегодно исчезают около 14 тысяч детей. Однако по официальной статистике удается найти 97% случаев в течение первых 24 часов.

В случае исчезновения ребенка критически важно немедленно обращаться за помощью в полицию. Не следует откладывать это, экономить время или пытаться разрешить ситуацию самостоятельно. Также не следует ожидать, что ребенок вернется сам. Немедленно следует позвонить по телефону "102" и обратиться за необходимой помощью.

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