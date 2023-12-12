Жителям Днепра рассказали, будут ли устанавливать новогодние елки в этом году.

В Днепре установят елки, приобретенные в прошлые годы.

Так, в Днепре установят несколько новогодних елок, их разместят в разных районах города.

Об этом сообщил секретарь городского совета Александр Санжара.

Он сообщил, что в отличие от предыдущего года, праздник будет.

"Война – это война, но мы понимаем, что очень много людей сейчас живет в Днепре, родственники военных и т.д. Мы хотели бы, чтобы они чувствовали праздник. Мы понимаем, что праздник можно создавать и не за бюджетные средства", - добавил Санжара.

По его словам, на установку елок не будут тратиться бюджетные деньги.

Елки установят на средства благотворителей или за счет коммунальных предприятий.

Представители бизнеса также будут приобщаться к установке елок, в частности, на Екатеринославском бульваре.

Источник: «Наше Місто».

К слову, В центре Киева 5 декабря начали украшать главную елку, которую установили на Софийской площади.

Также на верхушке новогодней елки находится герб Украины.

Открытие елки запланировано 6 декабря, вечером дерево заигрывает рождественскими огоньками.

Следует отметить, что никаких массовых новогодних мероприятий, ярмарки, а также локальных празднований в Киеве не планируется.

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