В Днепре медики спасают жизнь ребенка, который вместе с мамой выпал с 12 этажа.

Медики борются за жизнь мальчика, выпавшего с мамой с 12 этажа.

Заведующий отделением реанимации в Днепре сообщил, в каком состоянии находится 5-летний ребенок, который с матерью выпал из окна многоэтажки.

Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь мальчика.

По словам реаниматологов, отделение имеет все необходимое для спасения ребенка.

«Сейчас состояние ребенка полностью стабильное, он выздоравливает. Нарушений жизненных функций нет. Мы ожидаем, пока растут переломы костей таза и голени, а затем мальчик начнет проходить курс реабилитации», – сообщил врач.

Напомним, 16 ноября очевидцы сообщили, что на козырек подъезда жилого дома по улице Менахем-Мендл Шнеерсона Центрального района Днепра, упали ребенок и женщина.

Источник: Відкритий.

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