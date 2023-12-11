В городе Днепр рассматривается вопрос переименования Екатеринославского бульвара, который в 2004 году был отделен от улицы Исполкомовской и получил название в честь города - Екатеринослав.

Об этом идет речь в соответствующем проекте решений на сайте Днепровского городского совета.

Предлагается изменить название на Кельнский бульвар, чествуя город-побратим Днепра, немецкий город Кельн. Идея переименования Екатеринославского бульвара имеет долгую историю, а жители города в соцсетях высказывали предложения назвать его в честь выдающихся личностей, таких как Павел Загребельный или Иван Сулима, или просто восстановить историческое название – Княжеский.

Параллельно с этим рассматривается другая ситуация в Павлограде Днепропетровской области. Украинский институт национальной памяти внес город в перечень на переименование из-за его исторической связи с Павлом I – сыном русской императрицы Екатерины II.





Директор Павлоградского краеведческого музея Анастасия Шаня представила копию указа императрицы от 23 января 1784 года, в котором говорится об административно-территориальной реформе и создании Павлоградского уезда среди других.

Среди возможных новых названий есть Матвеевск, Благомир, Славгород и Павлоград, но в честь апостола Павла.

Городской совет заявил, что предложения по переименованию города следует подать в Верховную Раду Украины до 27 января 2024 года. В противном случае Верховная Рада самостоятельно примет решение по названию города.