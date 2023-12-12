В Днепре готовятся потратить около 43 млн на реконструкцию освещения.

В Днепре в планах выделить около 43 млн. на реконструкцию освещения на Успенской площади.

Об этом стало известно благодаря Prozorro.

Так, в Днепре планируют провести реконструкцию наружного освещения.

В тендере сообщается, что подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции наружного освещения площади Успенской.

Ориентировочная стоимость работы оценивается в 42 миллиона 870 тысяч гривен.

К слову, часть обновленной площади открыта, но работы по реконструкции продолжаются.

Ранее сообщалось, в Одесской области анонсировало проведение тендера на капитальный ремонт Надлиманской школы за более 84 миллионов гривен.

Торги запланированы на 8 декабря и работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года.

Эта запланированная закупка вызвала негодование среди граждан. Екатерина Бритавская подала жалобу в Госаудитслужбу, и сейчас ожидается ответ на этот запрос.





Она не может понять, почему ремонт школы стоимостью более 84 миллионов гривен осуществляется в населенном пункте, где проживает всего 1,5 тысяч человек.

Последние новости Украины:

Напомним, новый скандал в ТЦК, уголовник и полиция выбивали "согласие" украинца в мобилизацию.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, бицам ВСУ продали несуществующие автомобили, 22 человека перечислили деньги.