В целях защиты от мошенников в сети рекомендуется содержать личную информацию открытой только для необходимых случаев.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара выдает предупреждение о действиях мошенников, которые пытаются мошенническим образом получить деньги от студентов. Об этом сказано на Facebook-странице учебного заведения.

В социальных сетях, в частности в Инстаграм, появился анонимный паблик, использующий корпоративную символику университета и обещающий "решить вопрос сессии".

Университет сообщает, что по предварительным данным номер телефона, указанный в этом паблике, принадлежит колцентру. Компетентные органы уже уведомлены об этом. Призывается студентов не становиться жертвами мошеннической схемы по вымоганию денег.

Следует отметить, что за интернет-мошенничество может быть предусмотрено наказание в виде штрафа или даже до 12 лет лишения свободы, включая конфискацию имущества в зависимости от тяжести преступления.

В целях защиты от мошенников в сети рекомендуется содержать личную информацию открытой только для необходимых случаев, избегая разглашения конфиденциальных данных, таких как пин-коды и пароли.

Также важно соблюдать осторожность при переходе по ссылкам, отказываться от рассылки личных данных и ответы на подозрительные электронные письма. В случае онлайн покупок рекомендуется оплачивать товар только после его получения.

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