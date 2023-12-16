Защищая Украину от российских захватчиков Денис Яцюк из Днепра, телеоператор на местном 51 канале, отдал свою жизнь. Свою последнюю битву он принял 14 декабря на самом горячем фронте – под Авдеевкой.

Вступив в ряды Вооруженных сил после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Трагическое известие о его гибели сообщили в Национальном союзе журналистов, где Денис был членом.

"На фронте погиб член НСЖУ Денис Яцюк... В свое время Денис Яцюк работал оператором на днепропетровском "51 канале". Он погиб, защищая в рядах Вооруженных Сил украинские земли от российских оккупантов. Национальный союз журналистов Украины выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Дениса. Вечная память Герою!" – говорится в сообщении.

В НСЖУ процитировали воспоминания о Денисе от его коллеги Романа Малко:"Ты вернулся на щите. Денис Яцюк – ты меня привел за руку по телевидению 19 лет назад. Это благодаря тебе, благодаря твоему таланту видеть в людях будущее ты сделал это. Благодарю тебя от всего сердца. Низкий тебе поклон. Честь и уважение. Покойся с миром, братец".

Многочисленные знакомые и друзья Дениса оставляют в соцсетях полные боли и теплоты, воспоминания о его жизни. Подруга воина, Наталья Гейман, отметила: "Денис Яцюк был одним из тех, кто невероятно любил жизнь, свою дочь и друзей. Нам остается молиться, помнить и жить достойно".

Друзья Дениса обещают сообщить о времени и месте прощания с Героем. И призывают небезразличных поддержать его семью финансово. Для этого указали карточку брата воина: 5168 7456 0588 8822.

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