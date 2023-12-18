Государственный "ПриватБанк" блокирует и принудительно закрывает счета своих клиентов, заподозренных в купле-продаже крипты. Кроме того, остаются без денег из-за минимальных денежных переводов. Жительница Кривого Рога на Днепропетровщине рассказала на Минфин о своей ситуации с заблокированием карты "ПриватБанк".

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что ей поступил денежный перевод от третьего лица. Женщина производила обмен криптовалюты на бирже Binance, что является вполне законным сервисом в нашей стране. Ничего нелегального не делала, но через некоторое время ее счет "ПриватБанк" был заблокирован.

Без объяснений в отделении банка посылают обращаться в полицию. Только проблема в том, что ни одного письменного уведомления от "ПриватБанк" у нее нет.

"Банк целый месяц игнорирует мои обращения, и сделали так, что я не могу дозвониться до операторов, робот предлагает мне вернуть средства отправителю, или нажать цифру 2, если я хочу решить проблему иначе, далее очередная фраза робота и отбой связи. Хотя биржа согласна предоставить все данные, если к ней обратятся представители банка или правоохранители. Также банк очень грубо нарушает закон об обращении граждан. Игнорируя меня везде ", - добавила клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" утверждают, что провели разговор с клиенткой и все объяснили. При этом женщина объясняет, что обратная связь проведена была с ней один раз и ей сказали лишь, что карта заблокирована. Ее вопросы не отвечали, а ей нужен письменный ответ по этому вопросу, чтобы обратиться в суд.

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