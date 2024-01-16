Квитанции в пакетике осторожно повесили в пакете на заборе разрушенного дома в Кривом Роге.

Фото и сообщения начали активно распространять пользователи сети.

"На заборе, ограждающем разрушенную многоэтажку на ул. Украинский, представители компании Ясно оставили сверток со счетами. Как это понимать, не знают граждане, проживающие в доме, и которые не знают, что с ними будет дальше – кроме ограждения работы в доме не велись...», - говорится в сообщении.

В компании YASNO пообещали скорректировать счета за свет в разрушенных квартирах.

В частности, в компании объяснили, что городская военная администрация и оператор системы распределения не сообщили компании-поставщику "Днепровские энергетические услуги" о том, что здание разрушено.

В комментариях украинцы отреагировали на новость:

"А кто-то из жителей разрушенного дома ходил в контору ДТЭК, составлял акт онеснабжении электроэнергии.? Или оно само заблокируется?

"Кому горе, а кому деньги подавай",

"Нет слов одни некрасивые высказывания",

"Это исключительно потому, что в нашем городе все коммунальные службы работают "сами по себе". Также нет "свободы" горисполкома. Нет коммуникации между реестрами. Вот и горожане должны бегать после взрыва по всем инстанциям и доказывать, что они пострадали...".

Источник: ТСН.

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