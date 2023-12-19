В Кривом Роге мужчина с предметом, похожим на гранату, пытался ограбить отделение банка.

На Днепропетровщине в Кривом Роге мужчина с предметом, похожим на гранату, пытался ограбить отделение банка. 7 декабря в Кривом Роге неизвестный мужчина, скрывая лицо за маской и капюшоном и держа предмет, похожий на гранату "Ф-1", попытался совершить ограбление отделения банка. Инцидент произошел в Металлургическом районе города. Об этом идет речь на сайте полиции Днепропетровщины .

По словам пресс-секретаря полиции, злоумышленник угрожал работникам банка указанным предметом и требовал деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители в Кривом Роге осуществили задержание мужчины, который 7 декабря, держа гранату, пытался совершить грабеж банка. Эта информация сообщена на сайте полиции Днепропетровщины.

Согласно сообщению, полицейские обнаружили и задержали мужчину, которым оказался 34-летний житель города. Задержание произведено вместе с бойцами полка полиции особого назначения. Согласно месту его жительства проведен санкционированный обыск.

18 декабря мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Максимальная санкция статьи – к пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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