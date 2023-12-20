Так, Днепр на протяжении недели эвакуировали около 100 автомобилей за нарушение правил парковки.

Как сообщили на сайте городского совета Днепра, водители получили 2 тысячи штрафов.

Известно, что в случае нарушения транспортное средство будет эвакуировано.

Кроме того, владельцам автомобилей нужно уплатить от 2110 до 2410 гривен за эвакуацию, стоимость хранения транспортного средства – это 144 гривен в сутки и штраф за нарушение правил парковки – от 340 до 680 гривен.

В инспекции по контролю за парковкой сообщили, что в первые 10 дней с момента получения штрафа, его можно оплатить со скидкой в ​​50%.

деньги, гривна

Напомним, с 2024 года Украина введет правила Европейского Союза в отношении пожилых автомобилистов. Нормы потребуют, чтобы водители, которым за 65 лет и старше, проходили дополнительные тесты.

Речь идет о тестах на психическое состояние и концентрацию внимания при обновлении водительского удостоверения. Такие меры призваны повысить безопасность дорожного движения.

Также известно, что ранее, при превышении скорости на "лишние" 20 км/ч водитель мог избежать штрафа, но с начала следующего года штрафование будет за любое превышение скорости даже на 5 км от разрешенного лимита.

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