В Днепре на прошлой неделе местные жители получили две тысячи штрафов.

Так, Днепр на протяжении недели эвакуировали около 100 автомобилей за нарушение правил парковки.

Как сообщили на сайте городского совета Днепра, водители получили 2 тысячи штрафов.

Известно, что в случае нарушения транспортное средство будет эвакуировано.

Кроме того, владельцам автомобилей нужно уплатить от 2110 до 2410 гривен за эвакуацию, стоимость хранения транспортного средства – это 144 гривен в сутки и штраф за нарушение правил парковки – от 340 до 680 гривен.

В инспекции по контролю за парковкой сообщили, что в первые 10 дней с момента получения штрафа, его можно оплатить со скидкой в ​​50%.

Напомним, с 2024 года Украина введет правила Европейского Союза в отношении пожилых автомобилистов. Нормы потребуют, чтобы водители, которым за 65 лет и старше, проходили дополнительные тесты.

Речь идет о тестах на психическое состояние и концентрацию внимания при обновлении водительского удостоверения. Такие меры призваны повысить безопасность дорожного движения.

Также известно, что ранее, при превышении скорости на "лишние" 20 км/ч водитель мог избежать штрафа, но с начала следующего года штрафование будет за любое превышение скорости даже на 5 км от разрешенного лимита.

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