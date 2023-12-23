В Днепропетровской области переименовали Новомосковск, стало известно, что они решили местные.

Так, в Днепропетровской области переименовали Новомосковск.

Как сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник во время итогового заседания рабочей группы по переименованию города приняли решение.

В Днепропетровской области Новомосковск решили назвать Новосамарском.

Согласно электронному и бумажному голосованию местных жителей, больше всего голосов набрало название "Новосамарск" – 51,43%.

По "Самар" проголосовало 41,65% жителей и за "Новоселицу" – 6,92%.

По словам Резника, в ближайшее время будет созвана сессия городского совета, где депутаты обосновают позицию.

Затем будет сформировано представление Верховной Раде Украины, нардепы должны будут поставить точку в вопросе переименования.

К слову, в Одессе готовятся переименовать 84 улицы, жители проголосовали: что и как будет называться

Обсуждение новых названий топонимики города в Одессе состоялось 7 декабря 2023 г., и все предложенные варианты переименований получили поддержку местных жителей.

В городе Одесса планируется осуществить переименование 84 объектов топонимики, окончательное решение по которым должны принять депутаты горсовета.

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