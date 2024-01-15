Полицейские Кривого Рога разоблачили двух подельников в совершении мошенничества. Известно, что они обманули десятки людей. Общая сумма ущерба составляет около 100 тысяч. Подробности были сообщены в пресс-службе Нацполиции Днепропетровщины.

Полицейские из отделения №3 Криворожского РУП обнаружили факт размещения подозрительной информации о продаже товаров на одном из интернет-сайтов объявлений. Основным условием сделки было подписаться на часть или весь объем оплаты на банковскую карту. После получения денег, злоумышленники прерывали связь с потенциальными покупателями.

Полицейские совместно с киберполицией установили, что к этим действиям причастны двое местных жителей в возрасте 32 и 36 лет. Общий объем нанесенного их действиями ущерба оценивается примерно в 100 тысяч гривен.

19 декабря привлекая поддержку полка полиции особого назначения, было проведено 5 санкционированных обысков по местам жительства задержанных, а также в их автомобилях. В результате проведенных следственных действий были обнаружены и конфискованы: банковские карты различных финансовых учреждений, мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбуки, флеш-накопители, модемы, записные книжки и денежные средства.

На данный момент решается вопрос о сообщении мужчинам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а также избрание им меры пресечения.

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