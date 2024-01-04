Так, из-за недавней атаки на "Киевстар" стало больше мошенников.
Аферисты обещают денежные выплаты от 50 до 500 гривен и просят для этого перейти по странной ссылке.
Один из жителей Днепра получил электронное письмо, где сообщалось о якобы просроченной задолженности, однако на счету абонента была переплата — 75 гривен.
Сообщение поступает в раздел "спам" почты, якобы от специалиста взыскания задолженности компании "Киевстар".
Чтобы узнать подробную информацию, мошенники требуют открытия вложений в zip-архиве и ввести установленный код доступа на вложении.
Аферисты аргументируют это якобы "сменой политики конфиденциальности" компании "Киевстар" и сохранением персональных данных.
Компания "Киевстар" сообщила, что не рассылает никаких напоминаний о долгах абонентов.
«Будьте осторожны и соблюдайте правила кибербезопасности. И обязательно отправьте это сообщение родным, чтобы они также знали о мошенниках”, — написано на официальной странице "Киевстар".
Источник: Информатор.
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Ранее "Киевстар" сообщил, когда появится связь.
Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".