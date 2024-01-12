Подозреваемому может быть назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине за дезертирство и госизмене будут судить инспектора пограничной службы. Об этом говорится на странице специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в Facebook.

Стало известно, что на территории Днепропетровщины уже направлен в суд акт обвинения в отношении инспектора пограничной службы, подозреваемый в дезертирстве и государственной измене.

По результатам следствия установлено, что в апреле 2022 указанный инспектор самовольно покинул место службы и вышел за пределы района выполнения задач пограничного отряда в Донецкой области. Позже военнослужащий собственноручно присоединился к оккупационным войскам РФ во временно оккупированном поселке Новопсков Луганской области.

В настоящее время мужчина принимает участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины и способствует российским пропагандистам в создании фейковых материалов и сюжетов.

По части 4 статьи 408 и части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины подозреваемому может быть назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, также на Днепропетовщине судили мужчину, который заявлял, что он - "король новороссии". Подсудимый родом из Лисичанска в Луганской области. Кроме "титула", коллаборант имел реальные дела, за которые пришлось отвечать перед судом.

С начала полномасштабной войны мужчина пользовался этим профилем и мессенджерами, чтобы информировать врага о дислокации, численности, передвижении ВСУ и инфраструктурных объектах на востоке нашей страны. Павлоградский горрайонный назначил предателю наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.