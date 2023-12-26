На Днепропетровщине столкнулись шесть автомобилей. Утром оперативные службы получили сообщение об аварии за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества в Днепровском районе. Об этом речь идет в сообщении на сайте ГСЧС Днепропетровщины.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что там произошло столкновение шести транспортных средств, включая грузовой автомобиль.
В результате аварии пострадали шесть человек, из которых трое получили травмы, требовавшие госпитализацию в лечебное учреждение с помощью экстренной медицинской помощи.
Спасатели приняли необходимые меры для предотвращения пожара в результате дорожно-транспортного происшествия. Национальная полиция расследует обстоятельства аварии. Для решения ситуации привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, что недавно на Солнечной Набережной (бывшей улице Малиновского) произошла авария. Там опрокинулся автомобиль Mazda. Инцидент произошел в 22:51. Его сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что автомобиль наехал на отбойник. После этого машина опрокинулась.
По предварительным данным из собственных источников, 24-летний водитель успел выпрыгнуть из салона. Он не пострадал.
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