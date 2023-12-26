Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение шести транспортных средств.

На Днепропетровщине столкнулись шесть автомобилей. Утром оперативные службы получили сообщение об аварии за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества в Днепровском районе. Об этом речь идет в сообщении на сайте ГСЧС Днепропетровщины.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что там произошло столкновение шести транспортных средств, включая грузовой автомобиль.

В результате аварии пострадали шесть человек, из которых трое получили травмы, требовавшие госпитализацию в лечебное учреждение с помощью экстренной медицинской помощи.

Спасатели приняли необходимые меры для предотвращения пожара в результате дорожно-транспортного происшествия. Национальная полиция расследует обстоятельства аварии. Для решения ситуации привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, что недавно на Солнечной Набережной (бывшей улице Малиновского) произошла авария. Там опрокинулся автомобиль Mazda. Инцидент произошел в 22:51. Его сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что автомобиль наехал на отбойник. После этого машина опрокинулась.

По предварительным данным из собственных источников, 24-летний водитель успел выпрыгнуть из салона. Он не пострадал.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.