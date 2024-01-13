В боях за Украину отдали свои жизни двое военнослужащих из Днепропетровщины — Денис Паршенков и Богдан Колесник. О смерти Дениса Паршенкова сообщили в Telegram-канале Никопольского городского совета.
А о гибели Богдана Колесника речь идет на Facebook-странице Днепропетровского профессионального художественно-художественного колледжа культуры.
Денис Паршенков родился 27 декабря 1979 года в Никополе. В мирной жизни работал на предприятиях города. У него осталась мать и сестра.
Погиб он во время выполнения боевого задания вблизи Новомихайловки Донецкой области.
Богдан Колесник родился в Кривом Роге. После окончания Днепропетровского профессионального художественно-художественного колледжа культуры учился в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого. Работал в нескольких театрах.
Также он снимался в сериалах "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро", "Выходите без звонка".
С началом полномасштабной войны Богдан Колесник пошел добровольцем в Тероборону. Ему было 36 лет.
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