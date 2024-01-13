На фронте погибли Денис Паршенков и Богдан Колесник из Днепропетровской области.

В боях за Украину отдали свои жизни двое военнослужащих из Днепропетровщины — Денис Паршенков и Богдан Колесник. О смерти Дениса Паршенкова сообщили в Telegram-канале Никопольского городского совета.

А о гибели Богдана Колесника речь идет на Facebook-странице Днепропетровского профессионального художественно-художественного колледжа культуры.

Денис Паршенков родился 27 декабря 1979 года в Никополе. В мирной жизни работал на предприятиях города. У него осталась мать и сестра.

Погиб он во время выполнения боевого задания вблизи Новомихайловки Донецкой области.

Богдан Колесник родился в Кривом Роге. После окончания Днепропетровского профессионального художественно-художественного колледжа культуры учился в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого. Работал в нескольких театрах.

Также он снимался в сериалах "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро", "Выходите без звонка".





С началом полномасштабной войны Богдан Колесник пошел добровольцем в Тероборону. Ему было 36 лет.

"Спасибо за защиту и верность Украине! Вечное уважение и память мужественному воину!", - добавили на Facebook-странице Днепропетровского профессионального художественно-художественного колледжа культуры.