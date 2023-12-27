На территории Днепропетровщины полиция задержала лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на пару в селе Криворожье 7 июня 2023 года. Об этом сообщено в пресс-службе областной полиции.

По данным правоохранителей, нападение произошло 7 июня примерно в 7 часов утра в одном из населенных пунктов Лозоватской территориальной громады Криворожского района. Злоумышленники, договорившись накануне, проникли в дом, атаковали и применили физическое насилие против женщины. Затем ей были привязаны руки и ноги, изоляция от остальной семьи. Во время нападения злоумышленники похитили более 1,5 млн. гривен, 27 тысяч евро, 30 тысяч долларов и ювелирные изделия.

К раскрытию этого разбойного нападения привлекались сотрудники криминальной полиции, следственных подразделений и спецназовцы. Исследование установило, что к этому преступлению причастны трое ранее судимых местных жителей в возрасте 36, 32 и 25 лет.

26 декабря правоохранители по поддержке полиции особого назначения провели санкционированные обыски в местах жительства подозреваемых. В ходе обысков у них были изъяты пистолет, боеприпасы, украденные золотые изделия и серебряная монета, а также наркотические вещества, оборудование для видеонаблюдения, рации, мобильные телефоны и другие материальные доказательства, направленные на экспертное исследование.

В настоящее время двое из трех подозреваемых сообщены о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и поданы ходатайство о применении меры пресечения - содержания под стражей.

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