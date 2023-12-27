Известно о трагической гибели двух военнослужащих из Днепропетровщины: Сергея Озги из Каменского и Константина Туревского из Никополя.

Смерть Сергея Озги была подтвержденав Telegram-канале городского головы Каменского Андрея Белоусова.

Сергей, рожденный 21 августа 1988 в Днепродзержинске, окончил профессионально-техническое училище №24 в 2005 году. Он был участником АТО/ООС в 2015-2016 годах и вышел на фронт в конце марта 2022 года.

Боец умер 25 декабря 2023 года, находясь дома на отпуске по причине сердечной недостаточности. У Сергея остались жена, дочь, родители, брат и сестра. Прощание с погибшим прошло 27 декабря в родном городе.

"Доземный поклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!", - выразил соболезнования городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Константин Туревский также погиб, о чем сообщили в Telegram-канале Никопольского городского совета. Мужчина работал на местных предприятиях и был добровольцем с 2014 года. Погиб 15 декабря в больнице в Харькове. У Константина остались мать, сестра и племянница.

"От имени всего общества, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, - говорится в сообщении на официальной странице городского головы Никополя Александра Саюка.

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