В результате этой коррупционной схемы территориальной общине был нанесен огромный ущерб на сумму почти 4,5 миллиона гривен.

В Кривом Роге в Днепропетровской области будет проведен судебный процесс по начальнику управления и бухгалтеру исполкома городского совета. Полиция подозревает их обоих в коррупционных схемах и в растрате 4,5 миллиона гривен на закупку генераторов.

Об этом речь в сообщении пресс-службы Днепропетровской областной прокуратуры.

По информации Днепропетровской областной прокуратуры, в ходе расследования следователями полиции было установлено, что обвиняемые приобрели 50 генераторов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по завышенной цене.

При проведении публичных закупокначальник управления и бухгалтер исполкома городского совета проигнорировали тот факт, что коммерческое предложение участника вдвое превышало рыночную стоимость.

В результате этой коррупционной схемы территориальной общине был нанесен огромный ущерб на сумму почти 4,5 миллионов гривен. Во время обысков в помещениях исполкома горсовета правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность.

За растрату чужого имущества по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины) должностным лицам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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