Уголовную схему раскрыли оперативники криминальной полиции совместно со следователями Криворожского районного управления полиции и киберполицией

Полицейские Кривого Рога на Днепропетровщине сообщили женщине о подозрении в совершении мошенничества. Подозреваемая обманула 4-х граждан из разных областей страны на сумму почти 40 тысяч гривен. Подробности были сообщены пресс-службой Нацполиции Днепропетровщины.

Мошенника использовала одинаковую стратегию в своих действиях: она звонила потерпевшим, представлялась полицейским и сообщала, что их родным грозит уголовная ответственность за хулиганские действия.

"Ваш родственник в беде", - говорила она.

Чтобы освободить своих родственников от ответственности, женщина просила перевести деньги на ее банковскую карту. Злоумышленница таким образом обманула четырех граждан.

Уголовную схему раскрыли оперативники криминальной полиции совместно со следователями Криворожского районного управления полиции и киберполицией. Оказалось, что за этими действиями стоит 33-летняя жительница Кривого Рога.

Во время проведения обыска в месте жительства злоумышленницы правоохранители изъяли банковские карты и мобильные телефоны, подтверждающие ее причастность к мошенничеству.

Под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры следователи объявили фигурантке подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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