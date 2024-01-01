Аварийная бригада уже работает над ликвидацией повреждений, а газоснабжение обещают вернуть.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Марганце на Днепропетровщине часть городского населения и жителей нескольких близлежащих деревень остались без газоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале Марганецкого городского совета.

В результате ДТП на проезжей части при въезде в город (на железнодорожном мосту) произошло возгорание газопровода и повреждены линии электропередач. В настоящее время без газоснабжения осталось немало абонентов, проживающих в села Ильинка, села Добрая Надежда, села Заря и часть жителей Марганца.

Аварийная бригада уже работает над ликвидацией повреждений, а газоснабжение будет возобновлено после завершения аварийных работ.

"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации", - говорится в сообщении Марганецкого городского совета.

Напомним о еще одной аварии, которая произошла за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества, что на Днепропетровщине, столкнулось 6 транспортных средств. Пострадали 6 человек.

По данным ведомства, трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме этого, спасатели предприняли комплекс мер, чтобы предотвратить возникновение пожара. Людей в очередной раз призывали быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдая ПДД.

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