Задержанной может грозить до 8 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Молодая женщина из Павлоградского района, которая представлялась "социальным работником", совершала кражи в жилищах жителей Днепра, похищая их сбережения. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

В 2023 году правоохранители Харьковщины задержали ее за подобное преступление, и она находится под стражей. Полицейские Днепра собрали доказательства, свидетельствующие о причастности задержанной к не менее 7 краж в городе.

В ходе расследования они раскрыли схему действий подозреваемой: она оказывала пострадавшим продукты и деньги, выглядя как гуманитарная помощь. Затем она вручала пенсионерам большую купюру и просила сдачи, при этом похищала их сбережения, пользуясь отвлечением потерпевших.

По этим фактам возбуждено уголовное производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские также проверяют возможную причастность злоумышленницы к аналогичным кражам, совершенным в Днепре и области. Задержанной может грозить до 8 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Стоит отметить, что мошенники никогда не останавливаются и каждый день пробуют новые схемы обмана или повторяют старые. О новом обмане аферистов предупредили в полиции Днепропетровщины. Преступники распространяют фейковые SMS сообщения, якобы от известного почтового сервиса, содержащие фишинговые ссылки, направленные на ресурсы, находящиеся под контролем мошенников.

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