Кривой Рог страдает не только от обстрелов со стороны России, но и от зимней непогоды.

Враг совершил очередную агрессию, направляя ракеты на мирных жителей Кривого Рога на Днепропетровщине. Ситуация в Кривом Роге усугубляется непогодой. В сети публикуют кадры непогоды, а на странице Министерства энергетики в Facebook сообщается о проблемах с электричеством в городе.

Нападение произошло в районе Кривого Рога, где поврежден торговый центр и более 20 частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения, но его состояние удовлетворительное.

К тому же в городе с ночи творится ледяной трэш. Из-за минусовых температур и осадков часть города без света, не ходят троллейбусы и трамваи, котельные работают на генераторах. От оледенения попадало много деревьев, движение по некоторым дорогам серьезно ограничено.

На улице Трамвайной в Металлургическом районе выпало дерево на автомобиль. Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось использовать бензопилы для распыления древесины и очистки легковушки от веток. На улице Балхаской в ​​Центрально-Городском районе ветка упала на высоковольтную линию и часть дороги. В Саксаганском районе, в микрорайоне Юбилейный, ветка перекрыла вход в подъезд для жильцов дома.

В результате ухудшения погодных условий на территории Днепропетровщины более 200 населенных пунктов остались без электроснабжения. В особенности, в городе Кривой Рог света лишено более 15 тысяч абонентов.

Сейчас котельные и насосные станции работают на генераторах из-за ухудшения погодных условий. Оледенение линий привело к остановке движения трамваев и троллейбусов.

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