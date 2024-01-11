Виновникам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Четверо жителей Днепропетровщины получили уведомление о подозрении по делу о коллаборационной деятельности и отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины (согласно статье 111-1, части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщено на официальном веб-сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Согласно следствию, двое подозреваемых, жители Павлоградского района, публиковали антиукраинские материалы на своих страницах в социальной сети, запрещенной на территории Украины. В их публикациях выражалась похвала представителям вооруженных сил русской федерации.

Житель города Каменское публично отрицал факт вооруженной агрессии против Украины и призвал к сотрудничеству с российскими войсками. Кроме того, был уличен житель Кривого Рога, который оставлял комментарии в чате пророссийского сообщества и выражал поддержку вторжению российской федерации на территорию Украины.

Во время проведения обысков в местах проживания были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их деятельности.

Сторонникам рашизма сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 и ⁠ст. 436-2. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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