На Донетчине погибли двое военных из Каменского на Днепропетровщине – Олег Виткалов и Антон Тягнирядно.

Два военных, жители Каменского на Днепропетровщине, потеряли жизнь на Донетчине. Олег Виткалов погиб 23 февраля 2023 года в бою у Угледара. Об этом сообщил городской председатель Камьянского Андрей Белоусов через Telegram.

Олег Виткалов родился в Каменском и закончил СПТУ №79 в поселке Петриковка в 1991 году. Он отслужил срочную военную службу в период с 1991 по 1993 годы и работал на ЧАО "Днепровагонмаш". В июне 2022 г. он присоединился к Вооруженным силам.

Солдату было 49 лет, и его остались тетя, двое двоюродных братьев и двоюродная сестра. Прощались с погибшим 15 января в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ.

"Доземный поклон воину-защитнику! Вечная память и слава Герою!», - дополнил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Еще один потерянный воин – Антон Тягнирядно/ 13 июня 2023 года солдат потерял жизнь в бою у Раздолевки Донецкой области. Об этом сообщил городской председатель Каменского Андрей Белоусов.

Антон Тягнирядно родился в Каменском и окончил среднюю общеобразовательную школу №25 в 2011 году. Он учился в Каменском энергетическом профессиональном колледже и долгое время работал на ЧАО "Ориль-Лидер". В марте 2023 г. он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Солдату было 27 лет, у него остались мать, брат и сестра. Прощание с военным состоится 15 января в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ.

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