На территории Днепропетровщины, в Первотравенском городском суде, будет рассматриваться дело о бывшем пограничнике, который решил присоединиться к армии российской федерации и участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона через свою страницу в Facebook.

По установленным фактам мастер-сержант пограничной службы самовольно покинул свое место службы и покинул район выполнения задач. Позже он вступил в состав войск рф во временно оккупированном поселке Беловодск в Луганской области.

Сейчас этот военнослужащий активно участвует в боевых действиях против Вооруженных сил Украины и способствует созданию российской пропагандой фейковых материалов и сюжетов.

Экспограничника обвиняют в дезертирстве и государственной измене (часть 4 статьи 408, часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В случае признания его виновным ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следует напомнить, что на Житомирщине 29-летнему бердичевину сообщили о подозрении в государственной измене и участии в военизированном вооруженном формировании России. 29-летний житель Бердичева участвовал в боях против Вооруженных Сил Украины под Бахмутом в составе ПВК "Вагнер".

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